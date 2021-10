Incêndio em habitação em Paredes faz um ferido grave

Um incêndio numa casa em Gandra, concelho de Paredes, causou este sábado um ferido grave, revelou à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto. Inicialmente acreditava-se haver uma segunda vítima, mas tal não foi confirmado.

O ferido grave, do sexo feminino, foi transportado para o Hospital de São João, no Porto, confirmou à Lusa fonte dos bombeiros de Baltar.

Os Bombeiros não encontraram mais vítimas no incêndio. O alerta para o incêndio na Rua do Calvário foi dado às 10:49 e o fogo foi dado como extinto às 12:07, acrescentou a fonte.

Com a extinção do fogo, que consumiu o quarto da casa onde se encontrava a mulher, os bombeiros mantiveram as buscas por suspeitar de que houvesse uma segunda vítima. A procura foi dada como concluída pelas 14:00.