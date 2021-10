Projeto "Velas sem Barreiras" cria primeiro catamaran inclusivo do mundo

O projeto inclusivo “Velas sem Barreiras” criou o primeiro barco à vela destinado a pessoas com mobilidade reduzida ou com necessidades especiais. O barco tem realizado passeios semanais pelo rio Douro.

Construído por uma empresa aveirense, este é o primeiro barco no mundo, do tipo catamaran, a ser desenvolvido para pessoas com mobilidade reduzida. No limite, pode transportar até 10 velejadores, quatro deles em cadeiras de rodas.

Da experiência das várias viagens feitas, já foi possível perceber que a prática de vela para além de desenvolver capacidades motoras e psicológicas. Por ser um desporto ao ar livre, a vela promove maior concentração e um sentimento de liberdade.