Rui Rio vai fazer a "equação" antes anunciar decisão sobre recandidatura

Com o avanço oficial Paulo Rangel, o PSD passa a discutir abertamente cenários de liderança. Rui Rio ainda não disse se é ou não candidato às diretas do partido, marcadas para dezembro. Depois da derrota no Conselho Nacional, o atual líder admite não ir a jogo.

Depois da reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, Rui Rio diz já que ter percebido porque saiu derrotado do Conselho Nacional. O líder viu chumbada expressivamente a proposta de suspender a marcação das diretas do partido para o início de dezembro, e do Congresso para janeiro.

Rio debate-se sobre a questão de se recandidatar. Admitiu que ter visto os conselheiros contra a direção pesa na decisão que tem de tomar. E vai fazer contas antes de tomar uma decisão.

Aconteça o que acontecer com o Orçamento, o PSD vai a eleições a 4 de dezembro. Só ainda não sabe se Rui Rio irá arriscar continuar.

► Veja mais: