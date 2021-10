Um grupo de alunos do Instituto Superior Técnico participaram no European Rocketry Challenge com o foguetão "Blimunda".

O nome é uma homenagem a uma das personagens de José Saramago e o lançamento foi feito em Ponte de Sor, em Portalegre.

Gonçalo Maia, porta-voz da equipa, diz que a competição pode ser uma rampa de lançamento para os alunos que ambicionam uma carreira na área.

É a primeira vez que Portugal participa, juntamente com 18 equipas de estudantes universitários de 13 países europeus.