Espetáculos e acrobacias aéreas marcam final do Portugal Air Summit

O Portugal Air Summit apresenta, este fim de semana, uma exibição aérea no aeródromo de Ponte de Sor. O maior evento da indústria aeronáutica da Península Ibérica conta com cerca de 12 mil visitantes.

Depois das conferências, o fim de semana na Portugal Air Summit é dedicado aos espetáculos e acrobacias aéreas, uma espécie de prato principal para os spoters – fotógrafos que se dedicam a registar o momento perfeito das suas aeronaves favoritas.

Esta é a quinta edição do maior festival aeronáutico da Península Ibérica, que segundo a organização está a ser bastante concorrido, também à distância. Depois de um ano de interregno, devido à pandemia, o evento volta a contar com a participação do público.

Com entradas livres e uma lotação máxima de três mil pessoas em simultâneo, a organização estima uma presença total de 12 mil visitantes até ao final da Portugal Air Summit, que acontece este domingo.