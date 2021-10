Fabiana Filipe é a primeira mulher guarda florestal

A Polícia Florestal da Madeira admitiu, pela primeira vez, uma mulher para as funções de guarda. É o único elemento do sexo feminino entre os 18 estagiários que, daqui a seis meses, irão reforçar a vigilância e a fiscalização nas serras do arquipélago.

Fabiana Filipe descobriu cedo que queria trabalhar numa profissão ligada à natureza. Por isso, tirou o curso de técnica de recursos florestais e ambientais, mas a oportunidade tardou a chegar. Começou o estágio no início de outubro, mas sabe que já desbravou caminho para outras mulheres.

A formação de Fabiana Filipe e dos outros 17 estagiários termina daqui por seis meses, altura em que serão oficialmente guardas florestais.

A entrada de efetivos vai renovar a organização, cuja média de idades ronda os 50 anos. A Polícia Florestal da Madeira é responsável por garantir a vigilância às serras, sobretudo numa altura em que, todos os dias, há milhares de turistas a percorrer os trilhos nas montanhas.