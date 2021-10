Pobreza em Portugal: "Há 5% de pobres entre as pessoas que têm ensino superior"

Um estudo avança que, em 2019, cerca de 1,6 milhões de portugueses está abaixo do limiar da pobreza. Luísa Loura, diretora da Pordata – entidade responsável pela análise dos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), diz que são precisas mais medidas para combater a pobreza em Portugal.

“Onde aumentou a taxa de pobreza foi nos menores de 18 anos e nos maiores de 65 anos”, afirma em entrevista à SIC Notícias, sublinhando que se os menores “são pobres, quem vive com eles também é pobre”.

Luís Loura destaca que “é mesmo preciso olhar com detalhe para a política salarial”. Considera que é “natural” os jovens iniciarem as carreiras com salários mais baixos, mas afirma que “há muito pouca progressão”.

Sobre a distribuição da pobreza com base no nível de escolaridade, a diretora da Pordata destaca que “há 5% de pobres entre as pessoas que têm ensino superior”. “Isto não devia acontecer mesmo, de todo”, remata.