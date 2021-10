Demolição do prédio Coutinho arranca mais de 20 anos depois

A demolição do prédio Coutinho, em Viana do Castelo, já arrancou, 20 anos depois de tomada a decisão.

A primeira fase de desconstrução está em andamento e os trabalhos mais pesados devem ter início daqui a três ou quatro semanas.

Construído na década de 1970, o polémico edifício de Viana do Castelo chegou a ter mais de 300 moradores nos 105 apartamentos.

A demolição do edifício foi ditada em 2000, mas a decisão foi contestada pelos moradores e o processo arrastou-se em tribunal.

As obras começaram em outubro e devem terminar em março de 2022. No local, vai nascer o novo mercado municipal, que deverá ser inaugurado no final de 2023.

