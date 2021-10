Dois mortos e um ferido grave em acidente de viação em Malaposta

Uma colisão frontal ocorrida entre dois veículo ligeiros, em Malaposta, no concelho de Santa Maria da Feira, provocou dois mortos e um ferido grave, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

De acordo com o CDOS, o acidente em Malaposta, na freguesia de São João de Ver, no ocorreu cerca das 00:50, tendo obrigado ao corte da via durante o processo de desencarceramento das vítimas.

No local estiveram 18 homens e nove viaturas dos bombeiros voluntários de Arrifana, três patrulhas da GNR e o INEM.