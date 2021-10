Suspeito de disparar contra família sueca fica sob termo de identidade e residência

O eleito do Chega que é suspeito de ter disparado contra uma família sueca, em Moura, renunciou ao mandato na Junta de Freguesia da Póvoa de São Miguel. O homem de 53 anos terá agido por ódio racial.

Fonte do partido confirmou o afastamento do homem que é suspeito de no passado dia 8 de outubro ter disparado contra uma família sueca de ascendência curda. Segundo a Polícia Judiciária, o homem foi detido por fortes indícios de prática de crime de homicídio qualificado na forma tentada.

Na autocaravana que o suspeito perseguiu e contra a qual disparou estavam dois adultos e sete crianças com idades entre os três meses e os 11 anos. Não houve feridos.

O suspeito terá tentado ocultar a arma e a viatura que usou durante a perseguição que, segundo a PJ, ocorreu após um desentendimento que terá sido determinado por ódio racial. O homem foi ouvido em primeiro interrogatório judicial e irá ficar a aguardar o desenrolar do processo em liberdade, sob termo de identidade e residência.