Universidade de Aveiro estreia curso de Engenharia Aeroespacial

O interesse pelo aeroespacial, trouxe-os de vários pontos do país até à Universidade de Aveiro.

São os primeiros 32 alunos do estreante curso de Engenharia Aeroespacial. O último a preencher a vaga entrou com 18,6 valores.

No país há mais três universidades com esta licenciatura. Aveiro quer marcar a diferença, no plano curricular, a partir do 3º ano do curso, pelo know-how que a Universidade já tem, por exemplo na área das telecomunicações, informática ou eletrónica.

Uma das primeiras aulas teve a presença do Presidente da Agência Espacial Portuguesa. Quem já trabalha e conhece a indústria do espaço em território nacional, perspetiva crescimento e necessidade de muita mão de obra nos próximos anos.

O setor tem mais procura do que oferta, quer dentro quer fora do país. A empregabilidade não deverá ser um problema. Diz o presidente da Agência espacial portuguesa que era do interesse da Universidade, de quem a procura e do mercado de trabalho, criar o curso de Engenharia Aeroespacial em Aveiro

Esperam-nos três anos de licenciatura, mais dois de mestrado. Em 2026, estes alunos estarão a sair para o mercado, onde não deverão perder muito tempo à procura de emprego.

