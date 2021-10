Casos de ciberbullying têm aumentado

Assinala-se esta quarta-feira o Dia Mundial do Combate ao Bullying. A Polícia de Segurança Pública (PSP) revela que as agressões físicas nas escolas têm diminuído nos últimos anos, mas há mais casos de ameaças entre os mais novos.

A PSP explica que redução do número de casos dentro dos recintos escolares parece revelar que a comunidade reage mais rapidamente, havendo menos situações de agressão física entre os estudantes.

No ano letivo de 2013/2014 foram registadas mais de 1.300 ofensas à integridade física. Já no ano passado, o número baixou para as 516.

Atualmente, o maior desafio é travar os casos de ciberbullying, ou seja, os que acontecem através da internet, onde muitas vezes não se consegue identificar o agressor.

Até dia 29, a polícia vai estar em várias escolas do 1º, 2º e 3º ciclos em operações de sensibilização destinadas aos jovens entre os 6 e os 15 anos.



