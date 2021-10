Festejos do Sporting: IGAI recusa fazer avaliação política a Eduardo Cabrita

A inspetora-geral da Administração Interna admite que alguns dos agentes da PSP estão a ser investigados por eventuais excessos cometidos durante os festejos do Sporting. A oposição quis saber se o ministro da Administração Interna podia ter feito mais, mas a IGAI recusa fazer uma avaliação política dos acontecimentos.

Há mais de um mês, Eduardo Cabrita esteve no Parlamento para garantir que não podia ter evitado os festejos do título nacional de futebol por parte do Sporting em maio.

Após os desacatos entre os adeptos e a polícia, os deputados resolveram chamar a inspetora-geral da Administração Interna, Anabela Cabral Ferreira, para avaliar a situação, ao que a inspetora afirmou:

"Responsabilidade do ministro da Administração Interna, do presidente da Câmara de Lisboa e do Sporting Clube de Portugal é algo que não é objeto do nosso inquérito", esclarece a Anabela Cabral Ferreira.

Para a inspeção, o que importa sublinhar é que a PSP agiu "bem" perante o descontrolo a que chegaram os festejos do título do Sporting.

O relatório da IGAI conclui na altura que os festejos, nas imediações do estádio e o cortejo até ao Marquês de Pombal, tiveram como base um modelo acordado entre o Sporting e a Câmara Municipal de Lisboa.

A PSP propôs que a festa ficasse restrita ao interior do estádio, proposta que não foi aceite.

