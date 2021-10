GNR deteve homem e mulher suspeitos de furtos no interior de viaturas

A GNR deteve, após uma perseguição automóvel, um homem e uma mulher suspeitos de furto no interior de viaturas em Barcelos, anunciou hoje aquela força.

Em comunicado, a GNR acrescenta que em causa estava uma investigação na sequência de uma denúncia de três furtos em interior de viaturas, junto a estabelecimentos comerciais, em Barcelos, no distrito de Braga.

A GNR localizou os suspeitos, mas estes, ao serem abordados, colocaram-se em fuga, numa viatura que constava para apreender, acabando por se despistar no concelho de Póvoa de Varzim, no distrito do Porto.

O homem, de 40 anos, tinha pendente uma pena de prisão de quatro anos, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira.

A mulher, de 42 anos, foi constituída arguida e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Barcelos.

Os artigos furtados foram entregues aos proprietários.