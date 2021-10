Infarmed autoriza uso excecional de vacina contra pneumonia rotulada em francês

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, Infarmed, autorizou esta quarta-feira o uso excecional em Portugal de uma vacina contra a pneumonia com rotulagem em francês, uma vez que a utilizada no país se encontra em rutura de stock.

De acordo com uma circular informativa publicada na página oficial do Infarmed, a Pneumovax 23, "única vacina pneumocócica poliosídica disponível no mercado, está em rutura de stock", pelo que o organismo "autorizou, a título excecional" a utilização em Portugal da vacina com rotulagem em francês.

As embalagens da vacina com rotulagem em francês "serão acompanhadas de folheto informativo em português", esclarece o Infarmed.

"Para facilitar a acessibilidade ao medicamento, o número de registo, preço e comparticipação pelo Serviço Nacional de Saúde desta apresentação será o mesmo do medicamento autorizado em Portugal, pelo que a prescrição e dispensa poderão ocorrer conforme o habitual", adianta ainda a circular informativa.

► Veja mais: