Ministra da Justiça garante mais inspetores na Polícia Judiciária

A Ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, garantiu esta quarta-feira a entrada de mais inspetores na Polícia Judiciária, mas admitiu que a pandemia atrasou o processo, ao mesmo tempo que o diretor nacional deste Órgão de Polícia Criminal espera o maior reforço de sempre para o combate à corrupção.

Depois de anos sem admissões e de processos demorados, a Polícia Judiciária vai ser reforçada em número de inspetores, garantiu a Ministra da Justiça, mesmo que ainda não tenha sido cumprida a reserva de recrutamento prevista no Orçamento do Estado para 2020.

A Polícia Judiciária espera chegar ao final do próximo ano com um ganho de 200 novos inspetores.

Este reforço de meios vem, também, no seguimento da extinção do SEF e da transferência das suas competências para a Judiciária.

A proposta do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, aprovada esta quarta-feira na especialidade, prevê a criação da Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, e a passagem de competências do SEF para a GNR, PSP e Policia Judiciaria.

