Portugueses criam camisola que alivia sintomas da menopausa

Um empresário do têxtil e uma investigadora em engenharia de materiais juntaram-se para criar uma camisola inteligente que reduz os efeitos da menopausa. A tecnologia utilizada no estampado na zona do tórax e da coluna alivia alguns sintomas.

A ideia surgiu há pouco mais de três anos. Dono de uma empresa de confeção, onde 80% dos trabalhadores são do sexo feminino, o empresário foi-se apercebendo das dificuldades das funcionárias a partir de uma certa idade.

Depois de muitos testes e certificações, avançou-se para a produção e venda. A tecnologia usada nestas camisolas vai agora ser aplicada noutras peças de vestuário.

Estas camisolas estão à venda online e numa loja em Guimarães, estão registadas no Infarmed como produto de saúde e serão testadas para outras doenças, como o cancro.