Ventura nega ódio racial nos disparos de candidato do Chega contra família sueca

André Ventura nega que houve motivação racial nos disparos de um candidato do Chega contra uma família sueca, em Moura, o que vai contra o defendido pelas autoridades.

As autoridades disseram que haveria motivação racial, no caso do homem, candidato do Chega a uma freguesia do concelho de Moura, que terá disparado contra uma família sueca, a 8 de outubro.

André Ventura diz que teve acesso à documentação do processo e que "em nenhum momento o ódio racial é referido".

Desta forma, o líder do partido de extrema-direita vai pedir explicações às autoridades.

