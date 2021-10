Médicos que aderirem ao regime dedicação plena no SNS não podem exercer chefia no setor privado

Os médicos que aderirem ao regime de dedicação plena ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) não vão poder exercer cargos de chefia no setor privado. A medida, que é uma cedência do Governo ao Bloco de Esquerda, vai ser aprovada hoje em Conselho de Ministros.

Na prática, os profissionais que assumirem o compromisso de aderir ao regime de dedicação plena ao SNS vão receber mais. Não se quanto, porque o valor ainda será negociado com os sindicatos.

Em troca, os médicos que aderirem a este regime não vão poder exercer cargos de chefia ou direção em hospitais e clínicas do setor privado.

A medida é uma cedência do Governo ao Bloco de Esquerda, para garantir a viabilização do Orçamento do Estado para 2022. A Ordem dos Médicos diz que não foi informada da proposta.

