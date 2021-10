As fotos do dia. Orçamento do Estado, uma dor de cabeça para o ministro das Finanças

Em Portugal, foi dia de audição na Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da apreciação do Orçamento do Estado para 2022. Em Lisboa, técnicos de emergência pré-hospitalar estiveram em greve e estudantes participaram num prostesto a exigir medidas imediatas dos líderes mundiais para a crise climática.

Em Bruxelas, decorreu o segundo dia de encontro de líderes europeus.

Em Espanha, dois caças estiveram em exercícios militares. No México, crianças foram fotografadas a dar cenouras a uma girafa. Já no Haiti, decorrem protestos contra a falta de combustível.