Greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar: serviços mínimos garantem 80% das ambulâncias

Os técnicos de emergência pré-hospitalar estão esta sexta-feira em greve e manifestaram-se, ao final da manhã, em frente à sede do INEM, em Lisboa. Exigem a revisão da carreira, melhores condições de trabalho e acusam o Governo de continuar a não dar resposta a estas reivindicações.

Uma profissão necessária, mas pouco atrativa, razão pela qual só 33% das vagas para o último concurso foram preenchidas. Os técnicos de emergência pré-hospitalar queixam-se da falta de formação, da perseguição aos trabalhadores e acusam o Ministério da Saúde de fugir à responsabilidade.

De acordo com o sindicato, só os serviços mínimos foram cumpridos e em todo o país circularam 80% das ambulâncias. No Grande Porto funcionaram 10 das 12 viaturas do INEM. Em Lisboa, das habituais 20 que circularam diariamente, sete ficaram paradas.

A greve termina à meia-noite.