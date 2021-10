Nos Açores ainda há alunos sem professores em diversas disciplinas

O ano letivo arrancou há mais de um mês, mas nos Açores ainda há alunos sem professores a diversas disciplinas. O problema é transversal aos vários ciclos de ensino. A Secretaria Regional da Educação garante estar a tentar solucionar o problema, que reside no envelhecimento da classe docente e na falta de novos professores.

“A escola não consegue arranjar substituição, quando arranja é sempre algum professor que não é da disciplina, portanto também não adianta a nível pedagógico, não adianta na disciplina”, afirma um dos encarregados de educação.

Seis semanas depois do arranque do ano letivo, este pai já prevê a sobrecarga que a reposição da matéria vai trazer, quando chegar um professor.

"Sendo que o tempo já é curto, tenho algumas dúvidas sobre a forma como poderia ser reposto o mês que já passou. Seria com sacrifício e com bastante pressão para que as coisas pudessem acontecer, porque os conteúdos pedagógicos não mudam pelo facto de o tempo estar mais reduzido para o poder lecionar”, diz.

Praticamente não há professores por contratar nos Açores

Segundo a Secretária Regional da Educação, a causa do problema está na necessidade de substituição de professores, que surgiu depois do início do ano letivo.

“Nunca podemos prever quando uma pessoa vai estar numa condição de saúde que não possibilite que esteja a lecionar e são estas as situações que estão neste momento a conduzir esta dificuldade”.

A questão está a tentar ser resolvida, apesar de praticamente já não haver nos Açores professores por contratar.

"Estamos a articular com as unidades orgânicas, com as várias escolas, com os conselhos executivos, no sentido de podermos resolver estas situações com os recursos que temos e com novos recursos que possamos contratar".

A Secretária Regional da Educação, Sofia Ribeiro, deixa ainda o alerta de que a situação se pode vir a agravar com a aposentação de 30% dos professores da região que se prevê na próxima década, aliada ao facto de haver falta de jovens a prosseguir cursos que os habilitem para a docência.