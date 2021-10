Assistentes sociais aguardam criação de ordem profissional desde 2019

Desde setembro de 2019 que os assistentes sociais aguardam pela criação de uma ordem. A atrasar o processo estão três documentos que continuam nas mãos do Governo para aprovação.

Em Portugal estima-se que haja entre 16.000 a 20.000 assistentes sociais, que trabalham nas mais variadas áreas. Os profisisonais acreditam que a criação de uma ordem vai trazer muitas vantagens.

À SIC, fonte do Ministério do Trabalho e da Segurança Social afirma que a pandemia prejudicou o andamento dos trabalhos. Mas o processo está a seguir os trâmites legislativos do Governo e que não existe impasse, estando o processo em fase de conclusão.