A Feira da Maçã regressou a Armamar. É uma montra do que de melhor se produz no concelho e volta a trazer animação à vila duriense.

O concelho diz que é o maior produtor do país. Dos pomares de Armamar saem todos os anos entre 80 a 100 mil toneladas de maçã.

A feira anual volta a coroar mais um ano do trabalho que sai do alto do Douro.