A quarta edição do Tour do Pitéu, em Almada, termina este domingo.

O conceito do petisco e de uma cerveja por apenas 3 euros regressou à Margem Sul do Tejo com o objetivo de promover os restaurantes locais.

A preparação é rápida e o pitéu é feito num abrir e fechar de olhos e até chegar ao prato são menos de 5 minutos.

Vem acompanhado de cerveja por defeito mas, se não gostar, com jeitinho ainda lhe arranajm outra coisa bebida qualquer.