Aliança Global de Cidades galardoada com o Prémio da Fundação Calouste Gulbenkian

A segunda edição do Prémio da Fundação Calouste Gulbenkian foi atribuído à Aliança Global de Cidades para a Energia e o Clima.

A organização é composta por mais de 10 mil cidades, que estão empenhadas em combater as alterações climáticas, com vista a atingir as metas do acordo de Paris.

No Senegal, o projeto vai implementar pontos de abastecimentos de água potável. Já nos Camarões, parte do montante do prémio será usado para renovar a rede de iluminação pública com eficácia energética.

Michel Bloomberg, um dos presidentes da aliança de autarcas e secretário-geral das Nações Unidas para as Ambições e Solução Climática, já veio agradecer o prémio.

A entrega do prémio será feita durante a cimeira do clima, em Glagow.