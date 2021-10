Carlos Moedas diz que vai ser instalada videovigilância na zona do Cais do Sodré

Para combater a criminalidade em Lisboa, Carlos Moedas diz que vão ser instaladas câmaras de vigilância na zona do Cais do Sodré.

O presidente da Câmara esteve esta terça-feira reunido, pela primeira vez, com a polícia municipal e a PSP, na manhã desta terça-feira.

"É importantíssimo para a PSP, para a Polícia Municipal e para a cidade, ter um sistema de videoproteção. Já temos 216 câmaras que vão ser instaladas, é uma responsabilidade da Câmara e venho aqui trazer aqui esse compromisso. O meu projeto para Lisboa é de uma Lisboa segura”, afirma Moedas.

Moedas lamenta as situações de insegurança registadas nos últimos tempos, manifestando preocupação com as mesmas e vontade de tornar a cidade mais segura.

