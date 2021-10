A GNR deteve nove pessoas, sete homens e duas mulheres, com idades entre 20 e 53 anos, durante a realização de uma operação especial de prevenção criminal no concelho de Seia, distrito da Guarda.

Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, as detenções ocorreram durante uma operação de fiscalização rodoviária realizada pelo Destacamento Territorial de Gouveia em vários acessos a um evento que iria decorrer na noite de sábado para domingo.

A GNR adianta em comunicado que "os militares da Guarda encetaram diligências policiais com o objetivo de averiguar a existência de armas em circulação", que culminaram com a detenção de nove pessoas, duas por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei (igual ou superior a 1,2 gramas por litro de sangue) e sete por tráfico de estupefacientes.

Durante a operação, a GNR apreendeu 198 doses de haxixe, 23 doses de liamba, sete doses de cocaína, 70 comprimidos de 'ecstasy', 13 comprimidos de LSD, 3,5 doses de MDMA e 2,67 gramas de cogumelos alucinogénios.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Seia.