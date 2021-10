Chegou o tempo de outono: chuva e frio até ao fim de semana

A chuva e o frio vão regressar esta quinta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um “rio atmosférico” para os próximos dias, com chuvas persistentes e fortes e uma descida gradual das temperaturas até sábado.

As regiões norte e centro serão as mais afetadas na próxima sexta-feira. Durante o fim de semana, os impactos mais significativos serão sentidos no centro e sul. O IPMA alerta que “o período mais crítico será da noite”.

O vento será mais intenso das terras altas. Quanto à agitação marítima, o IPMA antevê que não seja elevada, com ondas de três metros, no máximo, na costa ocidental.