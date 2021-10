Funcionário das Finanças admite ter cobrado coimas indevidas "por estupidez"

Um funcionário das Finanças de Anadia começou a ser julgado por ter cobrado coimas indevidas a mais de 300 contribuintes e ter ficado com o dinheiro. O arguido confessou os crimes de burla e falsificação de documento, no Tribunal de Aveiro, e justificou-os com a necessidade de ajudar um irmão que passava dificuldades.

O arguido usou a palavra "estupidez" para classificar os atos que cometeu entre 2013 e 2016.

Nesses anos, como funcionário da repartição de finanças de Anadia, cobrou coimas indevidas por atraso no pagamento de impostos.

Enganou assim quase 300 contribuintes, dos quais recebeu um total de 7.470 euros.

No início do julgamento, no Tribunal de Aveiro, o arguido assumiu os factos, diz que ficou o dinheiro para ajudar um irmão que então passava por dificuldades económicas.

Está acusado dos crimes de falsidade informática agravado, burla qualificada e falsificação de documento.

No tribunal, pediu desculpa a todos os envolvidos, assim como ao tribunal e ao serviço de finanças. Mostrou-se disponível para ressarcir todos os que foram lesados.

A acusação refere que o arguido cobrou várias coimas indevidas pelo atraso no pagamento de Imposto único de circulação e Imposto de selo.

Pedia a cada contribuinte uma taxa de 25€ e entregava-lhes um documento de cobrança assinado com uma rubrica ilegível e um carimbo em desuso.

O Ministério Público fez um pedido de declaração de perda a favor do Estado, no valor do montante de que o arguido se apropriou, com a prática dos crimes.

Foi ainda aberto um processo disciplinar que está suspenso e aguarda a decisão do tribunal.