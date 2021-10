Trabalhadores do Bingo do Belenenses protestam à porta Ministério da Economia

Os trabalhadores do Bingo, do Clube de Futebol "Os Belenenses", estiveram esta quarta-feira em protesto à porta do Ministério da Economia. Exigem o pagamento dos salários e subsídio de férias em atraso.

Há três meses sem receber salário e com o subsídio de férias em falta, os trabalhadores do Bingo Clube de Futebol "Os Belenenses" juntaram-se em protesto.

Os funcionários pretendem que o Governo assuma a responsabilidade, uma vez que garantem que o Clube está a receber apoio do Governo. A sala de jogos está encerrada devido às negociações com uma concessão.

O Sindicato que representa os trabalhadores foi recebido pelo Secretário Adjunto do Turismo e garantiu que a situação dos salários encontra-se regularizada.

Do Ministério da Economia, os trabalhadores seguiram para a Assembleia da República, na esperança de serem recebidos por um deputado.

VEJA TAMBÉM: