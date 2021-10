João Rendeiro vendeu três obras de arte arrestadas pela Justiça

João Rendeiro vendeu três obras de arte que estavam arrestadas pela Justiça através da leiloeira Christie’s. Uma das obras já deve estar fora do país. A mulher do ex-banqueiro, a quem o tribunal confiou a coleção, incorre agora num crime de descaminho.

Em novembro de 2010, João Rendeiro tinha em sua casa uma coleção de 124 obras de arte. Foram estas obras que foram arrestadas à ordem do Estado para garantir eventuais indemnizações aos lesados do Banco Privado Português (BPP).

Durante as buscas à cada do ex-banqueiro, a PJ não encontrou 15 das obras arrestadas. Suspeita ainda que pelo menos três das que estão em exposição tenham sido falsificadas. A mulher de Rendeiro acabaria por devolver, mais tarde, metade das obras desaparecidas.

O semanário Expresso descobriu que três das peças de arte foram vendidas pela Christie’s, uma das leiloeiras mais reputadas do mundo. Os compradores não estão identificados.

No total, a venda das três peças terá rendido ao ex-banqueiro 228 mil euros. Resta saber para que conta bancária o dinheiro foi transferido e se há maneira de o recuperar.

Maria de Jesus Rendeiro foi nomeada pela justiça como responsável pela coleção e sabe que as obras não podiam ter passado de mãos. Por isso, incorre no crime de descaminho. Vai ser interrogada esta sexta-feira pela mesma juíza que ordenou a retirada dos quadros da mansão na Quinta do Patino.