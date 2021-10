Presidente da República deve dissolver o Parlamento depois de ouvir o Conselho de Estado

Ao que tudo indica, o Presidente da República vai dissolver o Parlamento depois de ouvir o Conselho de Estado, sendo as eleições marcadas para 55 a 60 dias depois de publicado o decreto de dissolução.

Com o chumbo histórico do Orçamento, cabe agora ao Presidente da República definir o próximo passo no calendário político.

Marcelo Rebelo de Sousa vai dissolver o Parlamento e avançar para eleições antecipadas.

Contudo, ainda ouvirá os parceiros sociais, já esta sexta-feira, e depois recebe, no sábado, os partidos, convocando o Conselho de Estado a 3 de novembro.

Anunciada a decisão, o Presidente da República terá de publicar o decreto presidencial de dissolução do Parlamento, e manda a Constituição, à data dessa publicação, que terá de somar entre 55 e 60 dias para escolher a data das eleições legislativas.

Marcelo Rebelo de Sousa poderá esticar os prazos dessa mesma publicação de modo a que as eleições ocorram em fevereiro, em vez de janeiro para que PSD e CDS, em lutas internas, entrem na campanha com as novas direções escolhidas e em pé de igualdade com os restantes partidos, que têm, no máximo, até 41 dias antes das eleições para apresentar as listas de deputados que vão compor o novo hemiciclo.

