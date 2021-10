Aldeia fica parcialmente isolada devido ao mau tempo

Nem todos os distritos de Portugal Continental e os Açores permanecem sob aviso amarelo. A situação melhorou a norte, mas amanhã volta a piorar, aliviando a sul.

A chuva forte deste sábado e principalmente da última noite provocaram alguns danos materiais um pouco por todo o país.

Perto de Miranda do Corvo, em Trémoa, uma aldeia ficou parcialmente isolada devido à queda de uma ponte provisória.

Registadas mais de 1.390 ocorrências em todo o país devido ao mau tempo

A Proteção Civil registou 1.391 ocorrências devido ao mau tempo, entre as 14:00 de quinta-feira e as 16:00 deste sábado, em todo o território nacional.

No total foram registadas, durante este período, "1.391 ocorrências relacionadas com o mau tempo, para as quais foram ativados 5.125 operacionais e 1.766 meios terrestres", disse à agência Lusa o oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), José Costa.

De acordo com o mesmo responsável, as ocorrências estão relacionadas, sobretudo, com "quedas de árvores, movimentos de massas, inundações, quedas de estruturas e limpezas de via", não havendo, no entanto, "registo de danos significativos ou de feridos".

