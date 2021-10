António Costa Pinto diz que Bloco e PCP tentaram legitimar voto contra o Orçamento do Estado

António Costa Pinto diz que tanto o PCP como o Bloco de Esquerda estão a fazer um esforço junto dos militantes dos partidos para explicarem o chumbo do Orçamento do Estado para 2022.

O politólogo considera que durante este sábado, os partidos à esquerda do PS tentaram legitimar o voto contra o documento.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu este sábado, em Belém, os partidos com assento parlamentar para discutir a dissolução do parlamento e da data das eleições antecipadas, depois do chumbo do Orçamento do Estado para 2022.

À exceção da Iniciativa Liberal, todos os partidos concordam com a realização de eleições legislativas a 16 de janeiro.

Veja também: