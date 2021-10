Chuva e vento continuam este fim de semana, depois vem aí frio

As autoridades registaram mais 700 ocorrências durante a noite, devido à chuva forte e agitação marítima. Todo o país está sob aviso amarelo porque a chuva forte e a agitação marítima vão continuar.

Em Braga, a queda de uma árvore atingiu várias viaturas que estavam estacionadas no centro da cidade. Os proprietários foram identificados pela PSP.

Desde quinta-feira às 14:00 até esta manhã, a Proteção Civil contou mais de 1.100 ocorrências. Nenhuma provocou feridos. A maioria tratou-se de quedas de árvores e deslizes de terras, pedras sobre estradas e inundações.

Os distritos do litoral entre o Porto e Setúbal foram os mais atingidos.

Em Aveiro, parte duma árvore caiu por volta das 22:00, numa estrada junto ao acesso às urgências do Hospital de Aveiro. Atingiu quatro viaturas.

Para o fim de semana ainda estão previstos chuva e vento. Depois, as previsões apontam para regresso do sol e do frio. Os meteorologistas admitem mesmo que os primeiros flocos de neve possam aparecer em zonas como a Serra da Estrela e o Gerês.

