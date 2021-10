O Fim de Semana da Lampantana está de regresso aos restaurantes de Mortágua. A 12.ª edição prolonga-se até segunda-feira.

O forno a lenha é peça essencial para uma lampantana feita "à moda dos antigos". A carne é assada em forno de lenha.

A última edição do evento foi em versão take away e com menos restaurantes a participar. Agora, são 14 os aderentes, três deles pela primeira vez.