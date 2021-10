Liga dos Bombeiros: sucessor de Marta Soares escolhido este sábado

O sucessor de Jaime Marta Soares na liderança da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) é este sábado escolhido no congresso ordinário da instituição, que se realiza em Santarém, apresentando-se às eleições dois candidatos.

António Nunes, antigo inspetor-geral da ASAE, e António Carvalho, presidente da federação dos bombeiros do distrito de Lisboa, são os candidatos à presidência da LBP para os próximos quatro anos.

As eleições vão decorrer no local do congresso entre as 16:30 às 18:30 e não é permitido voto por correspondência.

Jaime Marta Soares, que está à frente da Liga dos Bombeiros Portuguesas há 12 anos, vai permanecer no cargo até ao final do ano e a tomada de posse do novo presidente está marcada para 8 de janeiro de 2022.

Candidatos

Candidato pela lista A, António Nunes, atual presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT), defende um comando autónomo, considerando que deve ser devolvida aos bombeiros a sua anterior estrutura de comando operacional, consagrando o princípio de separação do comando de bombeiros do comando de coordenação de proteção civil.

O candidato, que já exerceu funções de inspetor superior de bombeiros no extinto Serviço Nacional de Bombeiros e foi presidente do extinto Serviço Nacional de Proteção Civil, traçou como problemas que os bombeiros enfrentam hoje o financiamento das associações, formação, incentivos ao voluntariado e forma de atender os seus associados.

Se ganhar as eleições na LBP, António Nunes prometeu deixar a presidência do OSCOT.

António Carvalho, comandante dos bombeiros voluntários da Póvoa de Santa Iria desde 1994, também defende um comando operacional autónomo, propondo nesse sentido "uma profunda reforma no edifício jurídico existente" de modo a simplificar e adaptar a legislação à realidade atual do nosso setor,

António Carvalho quer aumentar a posição da LBP na Escola Nacional dos Bombeiros, propondo um novo modelo de formação e simplificação de procedimentos para que se torne numa entidade pedagógica "mais ativa" e "mais vocacionada para dar resposta às necessidades" dos corpos de bombeiros e comandos.

Candidato pela lista B, António Carvalho defende também uma revisão do Fundo de Proteção Social do Bombeiro, nomeadamente os apoios previstos e a sua atualização face às novas realidades sociais, e a criação do grupo de acompanhamento ao bombeiro acidentado, com a participação das federações distritais.

A sessão de abertura do congresso é presidida pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

Fundada em 1930, a LBP é a Confederação das associações e corpos de Bombeiros voluntários ou profissionais, e tem 469 associados.