Mulher que morreu em despiste de jipe no Algarve estava grávida

Uma pessoa morreu e sete pessoas ficaram feridas, num despiste de um jipe de passeios turísticos, na zona de Alte, no Algarve. A vítima mortal estava grávida e entre os feridos há três crianças.

Só quase três horas depois do acidente é que o helicóptero com duas das três crianças feridas pôde levantar voo em direção ao Hospital de Faro.

Um dos menores, que seguia num grupo que fazia um passeio turístico pela serra algarvia, foi resgatado debaixo do jipe que se despistou e caiu por uma ravina de difícil acesso.

Com o jipe caído e com o Algarve há seis anos sem helicóptero de resgate, foi pedido apoio á força aérea, mas as vítimas acabaram por ser retiradas do local por uma equipa de grande ângulo apoiada por tratores agrícolas.

Os feridos mais leves seguiram para o Hospital de Portimão. Os cinco com ferimentos mais complicados foram encaminhados para Faro, mas ao final da noite não inspiravam cuidados.

O acidente envolveu um motorista português e turistas. Uma mulher francesa, que estava grávida, acabou por morrer no local.

O acidente ocorreu às 17:22 na localidade de Macheira, em Alte, Loulé, no distrito de Faro.

No local estavam às 20:20 um total de 59 operacionais, apoiados por 24 veículos e um meio aéreo, segundo a página de internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.