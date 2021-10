Vila do Sardoal volta a receber Feira de São Simão

A vila do Sardoal voltou a receber aquela que é considerada uma das feiras mais antigas do Centro do país. Depois de um ano de paragem, devido à pandemia, os comerciantes aproveitam este evento para recuperarem de tempos difíceis.

As antigas ruas da vila do Sardoal encheram-se de visitantes para receber a esperada Feira de São Simão, um evento que tem uma longa história na região.

Depois de um ano de paragem devido à pandemia, é com ânimo que os comerciantes tentam manter viva uma feira que se foi transformando e à qual se juntam roupas, brinquedos e uma variada oferta gastronómica.