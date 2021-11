Equipa da SIC seguiu viaturas do Governo para perceber a que velocidade circulam

Hoje no Jornal da Noite

O acidente que envolveu o carro do ministro da Administração Interna relançou o debate sobre a velocidade a que os membros do Governo circulam na estrada. No último mês, a equipa do Essencial de Conceição Lino fez-se à estrada e constatou velocidades acima dos limites.

Para fazermos este trabalho, forem escolhidos aleatoriamente membros do Governo a partir da agenda que os Ministérios enviam para a comunicação social.

A 7 de outubro, com um carro descaracterizado, a equipa do Essencial seguiu até Oliveira do Hospital, onde Pedro Nuno Santos tinha agenda.

O ministro das Infraestruturas tinha agenda a seguir, às 16:00, no porto de Leixões, mas só saiu de Oliveira do Hospital por volta das 15:00. Com apenas uma hora para fazer quase 200 quilómetros, a velocidade rapidamente sobe muito para além dos limites.

A equipa do Essencial foi também ao encontro de Eduardo Cabrita em Torres Novas e de João Galamba, na autoestrada a caminho do Algarve.

Mais de quatro meses depois do acidente mortal na A6 com o carro em que seguia o ministro da Administração Interna, é Essencial perceber a que velocidade circulam os membros do Governo.

Em julho, o ministro do Ambiente foi filmado por jornalistas a 160km/hora numa estrada nacional e a 200km/h na autoestrada e, na altura, fez uma promessa: “Já fiz a minha contrição e já falei com quem conduz, que é o meu motorista, e isto nunca mais voltará a acontecer”.

Será que a promessa está a ser cumprida? Até onde chegam os valores dos conta-quilómetros das viaturas oficiais dos governantes?