Homem morre atropelado na marginal de Leça da Palmeira

Um homem morreu esta esta segunda-feira atropelado, quando atravessava uma passadeira na marginal de Leça da Palmeira, em Matosinhos, avançaram à agência Lusa os Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça.

Segundo a fonte, a vítima, que teria perto de 40 anos, estaria a passear o cão, com uma bicicleta na mão, cerca das 17:30, quando foi atropelado ao atravessar uma passadeira na avenida da Liberdade, perto do farol. O óbito foi declarado no local.

Ao acidente acorreram elementos da PSP e os Bombeiros de Matosinhos-Leça, com uma ambulância, um veículo de comando e um veículo de limpeza da via.