Novos monitores em ambulâncias do INEM vão permitir fazer eletrocardiogramas 

As ambulâncias do INEM vão passar a estar equipadas com novos monitores que permitem realizar eletrocardiogramas.

A instalação vai ser feita em 56 ambulâncias e já está disponível a partir desta segunda-feira.

O objetivo é ajudar, sobretudo, os doentes com sinais ou sintomas de patologia cardíaca.

Segundo o INEM, a utilização destes monitores vai contribuir para a identificação mais rápida de situações de risco e, desta forma, possibilitar um melhor encaminhamento dos doentes.

Todos os anos, são enviados meios de emergência para mais de 17 mil casos de dor torácica, de acordo com o Instituto Nacional de Emergência Médica.



