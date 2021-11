Chumbo do Orçamento está a desmobilizar algumas greves marcadas para novembro

O chumbo do Orçamento do Estado para 2022 está a desmobilizar algumas das greves marcadas para novembro. Ainda assim, Fenprof, Frente Comum e Federação Nacional dos Médicos vão avançar com a greve nacional na função pública no dia 12, mas o protesto não vai contar com a FESAP.

“Sem OE há um conjunto de medidas que imediatamente ficam impossibilitadas de ser tomadas, no que concerne àquilo que são os nossos problemas”, afirmou o secretário-geral da FESAP, José Abraão.

As reivindicações continuam válidas, mas a FESAP entende que neste momento não há do lado do Governo condições para lhes dar resposta. Por isso, decidiu suspender todas as formas de luta pelo menos até ao dia 25, incluindo a participação na greve nacional da função pública.

“Não fazemos greve porque sim, fazemos quando os motivos da greve podem ser respondidos.”

Tendo o Governo dito que se mantém em funções, a FESAP vai pedir uma reunião ao primeiro-ministro e à ministra da Administração Pública para perceber com o que é que os trabalhadores do Estado vão realmente poder contar, sobretudo em termos salariais.

Avisa também que as reivindicações dos trabalhadores vão marcar o início do próximo Governo.

Contactadas pela SIC, a Frente Comum e a Federação Nacional dos Médicos avisam que vão manter o protesto marcado para dia 12. Dizem que as reivindicações vão muito para além do Orçamento do Estado e que, por isso, o chumbo do documento não é motivo para deixar cair a greve.

A Fenprof tem a mesma opinião e, portanto, mantém a adesão à greve na função pública, mas o protesto dos professores que estava marcado para esta sexta-feira não vai acontecer. A Fenprof decidiu, ainda, manter a greve ao sobretrabalho.

