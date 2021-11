FENPROF reúne secretariado nacional para decidir se mantém greves de novembro 

A Fenprof reúne esta terça-feira o secretariado nacional para avaliar a situação provocada pelo chumbo do Orçamento do Estado.

Na reunião, a Fenprof vai ainda decidir se mantém as duas greves marcadas para este mês.

O encontro dos representantes dos professores acontece em Coimbra e deverá terminar por volta das 16:00.

A reunião será seguida de declarações aos jornalistas.

A Fenprof anunciou duas greves para novembro. A primeira está agendada para sexta-feira, com uma concentração em frente ao Parlamento. A segunda é a adesão à greve da administração pública, marcada para dia 12.

O chumbo do Orçamento do Estado para o próximo ano está a desmobilizar algumas greves. Contudo, muitos sindicatos estão decididos a avançar com protestos, é o caso dos enfermeiros, trabalhadores do Metro de Lisboa, professores e educadores, trabalhadores da Transtejo, bombeiros e médicos.

