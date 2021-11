Longas filas para conseguir consulta no centro de saúde do Cacém  

As filas à porta dos centros de saúde começam a formar-se às primeiras horas da manhã para conseguir consulta, pedir baixas médicas ou medicação.

Os constrangimentos sentem-se, sobretudo, ao início do mês, altura em que são marcadas as consultas.

No UCSP Olival, no Cacém, as filas começaram por volta das 06:00, duas horas antes da abertura do centro de saúde.

No início do mês de outubro, a mesma situação aconteceu no Centro de Saúde de Algueirão Mem-Martins, com a fila a começar a formar-se de madrugada.

Durante vários dias, o cenário foi o mesmo: longas filas à porta do Centro de Saúde de Algueirão Mem-Martins e horas de espera para que fosse possível marcar uma consulta.

O problema não é de agora e agravou-se com a pandemia. Os utentes queixam-se da falta de médicos.

Veja também: