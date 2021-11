Morreu antigo secretário da Educação da Madeira Carlos Lélis

O antigo secretário da Educação da Madeira e deputado do PSD à Assembleia da República Carlos Lélis morreu hoje no Funchal, vítima de doença prolongada, disse fonte do partido.

O PSD/Madeira emitiu uma nota de pesar realçando tratar-se de uma "figura que, a vários níveis, se destacou na história da região e do partido", e manifestando a sua gratidão.

"Quer ao serviço do Governo Regional, quer enquanto deputado eleito à Assembleia da República e, também, no exercício das diferentes funções, públicas e privadas, que assumiu ao longo da vida, Carlos Lélis prestou um importante e inegável contributo à região, que ora se sublinha, perante uma perda que nos deixa, a todos, mais pobres", lê-se.

Também o Governo Regional da Madeira expressou o seu "mais profundo pesar" pela morte de Carlos Lélis da Câmara Gonçalves, aos 90 anos, e referiu que "a Educação e a Arte madeirenses muito lhe devem, sendo sempre, ao longo da sua vida, um dos seus principais baluartes e defensores, além de inovador pedagogo".

O percurso de Carlos Lélis

O executivo madeirense liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque recorda que Carlos Lélis nasceu em 31 de outubro de 1931, no Funchal.

Licenciou-se em Filologia Românica e doutorou-se em Ciências da Comunicação. Frequentou pós-graduações em Técnicas de Recolha de Dados e Investigação e em Gestão de Recursos Humanos.

Era, refere o executivo, um "homem com grande currículo nas letras e nas artes", tendo desempenhado o cargo de secretário regional da Educação e deputado na Assembleia da República nas V e VI Legislaturas, eleito pelo círculo da Madeira, pelo PSD.

Foi também "o principal responsável madeirense na comissão da Expo 98", leitor e professor nas universidades de Bucareste (Roménia), Clermont-Ferrand e Rennes (França), bem como membro da Comissão Instaladora do Instituto Universitário da Madeira.

Desempenhou diversos cargos nacionais na área da Educação, foi membro do Conselho nacional de Teatro e do Conselho de Programas da Televisão, presidente da Casa da Madeira em Lisboa, secretário do Conselho das Comunidades Portuguesas e diretor do Notícias da Madeira.

"Ilhas D'Invenção (1999)" e "Cem Cheques Carecas" (2003) são duas das suas obras publicadas.

A Câmara do Funchal e o presidente, Pedro Calado, manifestaram igualmente o seu pesar pela morte de Carlos Lélis, associando-se o executivo municipal, "nesta hora de sofrimento, à família", refere a nota distribuída pelo município.