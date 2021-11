Vasco Cardoso, membro da Comissão Política do PCP, diz que o partido vai estar sempre disponível para encontrar respostas para o país.

"O PCP vai ser determinante par a evolução do país nos próximos tempos. O país pode confiar no PCP para encontrar respostas aos problemas do país e no nosso entender essas respostas encontram-se à esquerda", afirmou.