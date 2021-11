O PS e o PSD estão disponíveis para um acordo sobre o combate à corrupção, mas a nova sugestão deixa cair propostas da própria estratégia da ministra da Justiça.

No novo documento desaparecem as soluções mais polémicas como os acordos sobre a sentenças. "Saúdo com grata satisfação. É bom para ordenamento jurídico que tenham deixado cair o acordo sobre sentença qe era uma linha vermelha para nós", disse Monica Quintela do PSD.

Também o PCP manifestou total disponibilidade para fechar todos os processos legislativos que sejam positivos para o combate à corrupção.

O PS já pediu o agendamento urgente do pacote legislativo.