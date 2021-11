SIC reforça a liderança em outubro

A SIC voltou a ser a primeira escolha dos portugueses e é o canal generalista que mais sobe face ao mesmo período do ano passado.

"Isto é Gozar com Quem Trabalha – 4ª Variante" foi o programa de entretenimento mais visto da televisão portuguesa contribuindo para a liderança das noites de domingo, que também incluem "Quem Quer Namorar com o Agricultor?", "Tudo Por Tudo" e o Jornal da Noite, o programa de informação com mais audiência de segunda a domingo, no universo dos canais generalistas.

No último mês, os portugueses também escolheram as novelas da SIC, como "A Serra" e "Amor Amor", que foi o produto de ficção mais visto da televisão Portuguesa.

Já nos canais de informação, a SIC Notícias mantém o primeiro lugar há 37 meses consecutivos. No dia da votação do Orçamento do Estado, a SIC Notícias alcançou o segundo melhor resultado do ano.

